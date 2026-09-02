Sendikal mücadelenin öncüsü, Cumhuriyet’in hafızası... Şükran Soner yaşamını yitirdi

Gazetemiz yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Şükran Soner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün sabah yaşamını yitirdi. Kendi tabiriyle 1946’da “Tito Yugoslavyası’nda dünyaya geldi. Üç kardeşli çekirdek ailede, güçlü akraba bağları ve çok kültürlü ortamda büyüdü. Birçok dil ve dinden yaşıtlarıyla, spor ve sanatın her alanında çalışabileceği kapsamlı bir eğitim aldı.

Buna karşın ailece 1956’da Türkiye’ye geldiklerinde eğitim denkliği nedeniyle aynı eğitimi alması gerekti. Ortaöğretiminin yaklaşık 3 yılı Nişantaşı ve İstanbul Kız liselerinde geçti. 1964-1966 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde gazetecilik eğitimi alırken bile gazeteciliğe başlamıştı. Bir yandan eğitimine devam ediyor, diğer yandan İstanbul Ekspres gazetesinde şehir röportajları sayfasında çalıştı.

FARKINDALIĞIYLA FARK YARATTI

Eğitimini tamamlar tamamlamaz, ileride sembollerinden birisi haline geleceği Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışmaya başladı. Farkındalığıyla yaşıtlarından ayrılıyordu. Gazeteciliğe bakışını “Eğitim, sağlık, siyaset, sendikal ağırlıklı, sosyal, toplumsal olayların içinde habercilikte uzmanlaşmayı sağlayan, ülkenin çok sıcak toplumsal gündeminin içinde habercilik, röportaj, yazı dizileri ve araştırmalar ağırlıklı çalışmayı yeğledim” sözleri ile açıklıyordu. Öncelikle emek ve eğitim sayfaları yaparken kısa sürede bu alanda uzmanlaşacak yönetimsel ve masabaşı işlerden ziyade sahada olacaktı. Bu “sahada” olma hali gazetecilikle sınırlı kalmayacak ve sonrasında örgütsel mücadelenin de öne çıkan kişilerinden olacaktı Şükran Soner.

NADİR NADİ İLE KADER BİRLİĞİ

12 Mart 1971 Muhtırası sonrası gazeteden çıkarılan yazarlardan olan Soner, Cumhuriyet ile gönül bağını hiçbir zaman koparmadı. Bir yıl sonra, her zaman hayatında çok önemli yeri olacak Nadir Nadi ile beraber gazeteye geri döndü. Nadir Nadi’nin ölümü sonrası gazetenin çizgisini temsil eden yazarlarla beraber gazeteden ayrılmak zorunda kaldı.

EMANETE SAHİP ÇIKIŞ

Cumhuriyet’in yaşadığı buhrana kayıtsız kalmayan Berin Nadi, başta İlhan Selçuk olmak üzere yazarlarla bir araya gelerek Cumhuriyet Vakfı’nın kurulmasına öncülük ettiğinde destekçilerinden birisi yine Şükran Soner’di. Artık gazetenin genç muhabiri değil, kurumun çizgisini temsil eden öncülerinden birisi olmaya başlamıştı. Gazetede iş sendika servisi ve iş ekonomi servisinde şeflik ve yazıişleri müdürlüğü yaptı.

GAZETECİLİĞİ AŞAN MÜCADELECİ KİŞİLİK

Mücadele boyutu gazete içiyle sınırlı değildi Şükran Soner’in. Sendikal mücadelede de, emek mücadelesinde de vardı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’da iki dönem eğitim sekreterliği yapan Soner, 1999’da TGS Başkanvekili, 2001’de TGS Genel Başkanı oldu. İnsan Hakları Derneği, Ada Dostları Derneği, Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı gibi sosyal örgütlenmelerin kuruluşunda öncülük etti ve yönetimlerinde çalıştı.

“PATRONSUZ GAZETE”NİN GAZETECİSİ

Cumhuriyet Vakfı, Cumhuriyet Gazetesi’nin “Patronsuz gazete” fikrinin hayata geçmesiydi. Bu fikrin hayata geçmesinin en büyük destekçilerinden olan Soner, ilerleyen yıllarda Cumhuriyet Vakfı’nda görev aldı. Gazetenin yaşadığı her kritik dönemde “İlhan Selçuk’un kemiklerini kimseye sızlattırmam” felsefesiyle hareket eden ve her zaman gazeteden yana tavır alan Şükran Soner, sağlık sorunları yaşadığı son aya kadar tam 60 yıl boyunca gazetesi için düşündü, anlattı, üretti ve yazdı. Hayatının merkezine her zaman Cumhuriyet’i aldı. Cumhuriyette, cumhuriyeti yaşatmak için yaşadı. Kendisini bu tarihsel sorumluluğa adadı. Toplumsal barış mücadelesiyle geçen ömrü Dünya Barış Günü’nde son buldu. Bedenen aramızdan ayrılsa da yazdıkları, yaptıkları ve nesilden nesile aktarılacak anlattıkları ile bizlerle yaşamaya devam edecek.