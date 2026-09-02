"Sendikal mücadelenin sesi, halkın haber alma hakkının yılmaz savunucusuydu"

Gazetemiz yazarı, gazeteci ve emek mücadelesinin simge isimlerinden Şükran Soner yaşamını yitirdi. Soner’in vefatının ardından demokratik kitle örgütleri taziye mesajları yayımlandı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu da (KESK) Soner'in vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, "Kamu emekçilerinin ve KESK’in yanında duran gazeteci Şükran Soner’i bugün sonsuzluğa uğurladık… Şükran Soner meslek hayatı boyunca sendikal mücadelenin sesi, emeğin, özgürlüğün, halkın haber alma hakkının yılmaz savunucusuydu. Ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz… Işıklar içinde uyusun…." denildi.