Sendikal örgütlenmeleri engelleme çabaları artarken emekçilerin de tepkisi büyüyor: Hak arayışı her yerde!

Türkiye’de çalışma yaşamındaki sorunlar devam ederken emekçiler ise mücadeleyi yükselterek buna karşılık veriyor, hem sendikal örgütlenmeyi kısıtlayıcı yasalara hem işverenlerin engelleyici uygulamalarına karşı seslerini yükseltiyorlar. Bunun önemli örneklerinden biri Elazığ’ın Maden ilçesinde Yıldızlar Holding’e bağlı Eti Gümüş’te yaşanıyor.

Ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle 176 işçinin başlattığı eylem sekiz gündür sürüyor. Anka’nın haberine göre şirketin görüşme talebinde bulunmasının ardından bir heyet dün Ankara’ya gelerek Yıldızlar Holding yetkilileriyle görüştü. Ancak olumlu sonuç çıkmadı.

Heyetteki işçilerinden biri “Tazminat konusuna hiç yanaşmıyorlar. Maaş konusunda 6 Ağustos deniyor ama herhangi bir güvence yok. Bu durumu arkadaşlarımıza haber verdik. Onlar da kısa sürede Ankara’ya gelecek” dedi. Bağımsız Maden-İş’in sosyal medyasındaki açıklamada da “Gasp edilen haklarımız, çocuklarımızın geleceği için yola çıkıyoruz” dendi.

Bir diğer eylemi ise İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki yemekhaneye hizmet veren taşeronda çalışan işçiler yapıyor. Yeni ihale nedeniyle işten çıkarılan 100 işçi, işe iade ve kadro talebiyle 9 Temmuz’da başlattıkları nöbeti dün de sürdürdü. Cumhuriyet’e konuşan DİSK Gıda-İş Genel Başkanı Olcay Ozak, işçilerin herhangi bir ön bildirim yapılmadan işten çıkarıldığını belirterek şunları anlattı: “Hem işimizi geri almak hem güvenceli çalışma hakkı için mücadele ediyoruz. Burada 15, 20, hatta 22-23 yıldır çalışan arkadaşlarımız var. Bizim asıl talebimiz kadrolu olarak işe dönmek. Taşeron sisteminin sona erdiği söylense de kamuda hâlâ çok sayıda taşeron işçi çalışıyor.”

DİYET YEMEKTE SORUN

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Benan Koyuncu da özellikle kadın işçilerin mağduriyet yaşadığını belirtti. Ayrıca hastanedeki yemekhane hizmetlerinde de sorunların arttığını ifade eden Koyuncu, “Çapa’da daha önce de yemekhanelerle ilgili sıkıntılar vardı. Ancak şimdi daha kötü bir tablo olduğu yönünde bilgiler alıyoruz. Diyet yemekleriyle ilgili de sorunlar yaşandığını duyuyoruz” dedi.