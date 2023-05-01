Sendikalar sandığı işaret etti: İktidardan 21 yılın hesabını soracağız

Yayınlanma: 01.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2023 - 04:00

Bu yıl kutlanacak olan 1 Mayıs’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler öncesine gelmesi meydanlarda emekçinin 21 yıllık hak kayıplarının daha fazla gündeme gelmesini sağlayacak.Sendikalar ağır bilançoyu dillendireceklerini belirterek şunları söylüyor:

DİSK BAŞKANI ARZU ÇERKEZOĞLU: Bu yıl Türkiye’de kutlanacak olan 1 Mayıs tarihi bir öneme sahip. Seneye Gezi Parkı’ndan kol kola çıkarak Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs’ı kutlayacağız. 21 yıllık AKP iktidarı Türkiye’de çok büyük bir yıkım yarattı. Özellikle işçi sınıfı açısından çok büyük kayıplar var. 1 Mayıs’a da bu konular damga vuracak.

KESK EŞ GENEL BAŞKANI ŞÜKRAN KABLAN YEŞİL: AKP- MHP iktidar bloku ülkemizi tam bir yangın yerine çevirmiş durumda. Tüm bu politikaların sonucunda bu ülkede yaşayan, işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar, işsizler, gençlerle milyonlarca insan olarak her geçen gün daha da yoksullaşırken zenginler, patronlar servetlerine servet katmaya devam ediyorlar. Oysa bu yoksullaşmaya, bu ekonomik krize neden olan politikaların kararlarını işçiler, emekçiler vermiyor dolayısıyla bu krizin faturasını emekçiler ödemeyecek. 1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında alanlarda sesimizi çoğaltarak taleplerimizi haykıracağız.

EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI NEJLA KURUL: Eğitimin niteliğindeki büyük gerileme var. Kamusal, bilimsel, laik ve demokratik eğitim ağır bir hasar almış durumda.