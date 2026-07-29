Sendikalaşma oranı yüzde 13.79’e indi: İşçi patronun insafına kaldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temmuz dönemi sendika istastiklerini açıkladı. Sendikalaşma oranında büyük düşüş yaşandı. Bir yıl önce 17 milyon 326 bin 143 işçi bulunuyordu. Sendikalı işçi sayısı 2 milyon 429 bin 527’ydi. Sendikalaşma oranı da yüzde 14.22’ydi. Yeni açıklanan istatistiklere göre işçi sayısı 17 milyon 630 bin 475’e yükseldi. Sendikalı işçi sayısı da 2 milyon 432 bin 789’a çıktı. Ancak işçi sayısındaki artışa karşın, sendikalı işçi sayısındaki artış düşük kalınca sendikalaşma oranı da yüzde 13.798’e geriledi. Sendikalaşma oranında 6 yıl öncesine dönüldü.

15.1 MİLYON İŞÇİ SENDİKASIZ!

Veriler Türkiye’de işçiler arasında sendikalaşmanın ne kadar az olduğunu da ortaya koydu. Toplam 17.6 milyon işçiden tam 15 milyon 197 bin 686’sı sendikalı değil. Yani örgütsüz. Gerek mali gerekse de sosyal hakları patronun insafına kalmış durumda.

Örneğin inşaat işkolunda 1 milyon 930 bin 577 işçi bulunuyor. İşkolunda barajı aşabilen tek sendika Türk-İş’e bağlı Yol-İş. Sendikası. Bu sendikanın da üye sayısı 46 bin 653. İşkolundaki işçileri büyük bir bölümü sendikasız. En çok işçinin bulunduğu işkolu “ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolu. Bu işkolundaki en fazla üyesi bulunan Türk-İş’e bağlı Koop-İş’in üye sayısı 125 bin 640.

EMEĞE BARAJ

Sendikaların toplu sözleşme imzalayabilmeleri için yüzde 1 işkolu barajını aşmaları gerekiyor. Yani sendikanın, kurulu bulunduğu işkolunda çalışan toplam işçi sayısının en az yüzde 1’ini üye yapmış olması gerekiyor. Verilere göre, toplam 246 sendikadan sadece 60’ı yüzde 1 barajını aşabildi. Ocak ayına göre barajı yeni geçen tek sendika DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş oldu. TEKSTİL, Öz Belediye-İş, DİSK Basın-İş, Öz Maden-İş sendikaları barajın altına düştü.

BAĞIMSIZ MADEN-İŞ DE BARAJ ALTINDA

Son dönemde işçi eylemleri ile öne çıkan Bağımsız Maden-İş Sendikası da barajı aşamadı. Sendika az farkla baraj altında kaldı. 1 yıl öncesine göre üye sayısını artırmasına karşın yüzde 1 barajını aşamadı. Sendikanın bir yıl önce üye sayısı bin 58’di. Üye sayısı 2 bin 27’ye yükseldi. Ancak 0.969’luk oran ile az farkla yüzde 1 barajının altında kaldı.

‘PEŞİNİ BIRAKMAYIZ’

Bağımsız Maden-İş, sonuçlara tepki göstererek, “Barajı yıktık, bu işin peşini bırakmayız. Çalışma Bakanlığı’nca açıklanan sendikal istatistik verileri ile barajın altında ‘bırakıldığımızı’ öğrendik. Tüm kamuoyuna duyuruyoruz ki yıllardır yürüttüğümüz mücadelelerin, 2026 yılında zaferle sonuçlanmış ve tüm yurdun gündemine oturmuş 4 direnişimizin ardından sendikal barajı aştık” açıklamasını yaptı. Sendika, bu başarılarını holding merkezlerine ve “birkaç bakanlık bürokratının heveslerine” teslim etmeyeceklerini açıkladı.

DEV SAĞLIK-İŞ BARAJI AŞTI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun başkanı olduğu Dev Sağlık-İş Sendikası barajı aştı. Sendikanın bir yıl önce 2 bin 671 olan üye sayısı 8 bin 171’e çıktı. Yüzde 1.030’luk oranla barajı geçti. Dev Sağlık-İş Sendikası ocak ayına göre barajı geçebilen tek sendika oldu. DİSK Başkanı Çerkezoğlu, “Sağlık ve sosyal hizmet işçileri barajları yıktı geçti. Yıllar sonra sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda DİSK olarak yeniden yetkili sendika olmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz. Bu bir rakam değil aylardır süren emeğin, işyeri işyeri, kent kent yürütülen mücadelenin zaferidir. Bu mücadeleyi daha ileriye götürecek, özgür toplu sözleşme masaları ile taçlandıracağız” dedi.

Toplam 20 işkolu arasında en fazla işçi 4 milyon 508 bin 122 çalışanla, “ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer alıyor. Bu işkolunu 1 milyon 962 bin 44 işçiyle “metal” ve 1 milyon 930 bin 577 işçiyle “inşaat” işkolları izliyor.

EN FAZLA ÜYE HİZMET-İŞ’TE

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası, 286 bin 94 üyeyle en fazla üyeli sendika oldu. İkinci sırada 264 bin 726 üyeyle Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası yer aldı. 3. sırada 217 bin 776 üyeyle Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası bulunuyor. DİSK’e bağlı Genel-İş’in 159 bin 669, Türk-İş’e bağlı Koop-İş’in 125 bin 640, Türk-İş’e bağlı Tez-Koop-İş’in 122 bin 735, Türk-İş’e bağlı Belediye-İş’in de 112 bin 286 üyesi bulunuyor.

SendikaData’nın verilerine göre de Türk-İş 1 milyon 260 bin 109 üye ile en fazla üyeli işçi konfederasyonu. İkinci sıradaki Hak-İş’in üye sayısı 838 bin 266, DİSK’in üye sayısı da 263 bin 282.