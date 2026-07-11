Sendikaya üye olmasının ardından işten çıkarılan işçi işe iade davasını kazanırken, ayrıca 16 brüt ücret tutarında tazminat da alacak: File Market’te zafer emekçinin!

Tez-Koop-İş Sendikası, File Market’te örgütlenme çalışmalarına devam ediyor. Sendika, üye olan işçilerin ise işveren tarafından işten çıkarıldıklarına dikkat çekiyor. Gerekçe olarak da “performans yetersizliğinin” gösterildiği belirtiliyor. File Market’te Tez-Koop-İş Sendikası’na üye olmasının ardından işten çıkarılan işçi, mahkemeye başvurdu. Kuşadası 2. İş Mahkemesi’nden karar çıktı. Mahkeme, işçiyi haklı buldu. İşe iadesine karar verdi. Ayrıca işverenin tazminat ödemesine de karar verildi. Kararda, şöyle denildi:

“Davacının başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın tazminat miktarının sendikal fesih sebebi dikkate alınarak davacının 12 aylık ücreti tutarı brüt 459 bin 456 TLolarak belirlenmesine, davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok 4 aylık brüt ücreti ve diğer haklarının toplamı olan brüt 153 bin 152 TL’nin davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine, sair hususların gerekçeli karar ile birlikte hüküm altına alınmasına...”

Karara ilişkin istinaf yolu açık. Tez-Koop-İş Sendikası, “Bu kararla birlikte File Market yönetimi, sendika üyesi işçiye toplamda 16 aylık ücreti tutarında tazminat ödeyecek” değerlendirmesini yaptı.

‘BÜYÜK ZAFER’

Tez-Koop-İş Sendikası Avukatı Barış Aydın da, karara ilişkin olarak, “Türkiye’de her geçen gün artan sendikal baskı karşısında büyük bir zafer elde ettik. Bu zaferimizin, davası devam eden diğer File işçileri ve tüm Türkiye genelinde hak arayan emekçiler için umut olmasını diliyoruz” dedi.