Sengel: Efes Selçuk'ta yüzme bilmeyen kalmayacak

Selçuk Belediyesi, yüzme bilmeyen 4-14 yaş arası çocuklar için Fenerbahçe Spor Kulübü ile “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi başlattı.

İZMİR / Cumhuriyet
22 Temmuz 2022 Cuma, 06:40
Sengel: Efes Selçuk'ta yüzme bilmeyen kalmayacak
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Çocuklara belediyeye ait havuzda yaz boyu yüzme dersleri verilecek. Proje ile geleceğin yüzücülerinin Selçuk’tan çıkmasını hayal ettiklerini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “İki milli yüzme antrenörü ile bu projeyi hazırladık. İnşallah Selçuklu çocuklarımız için çok faydalı olur ve ilçemizde birçok milli yüzücümüz olur” diye konuştu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Bahar Oktay, projenin çocuklar için yararlı olacağına değinerek, “Selçuk’ta da başarılı sporcular çıkaracağımıza inanıyorum. Bu bir başlangıç adımı oldu bizim için. Selçuk’ta yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz” dedi.


İzmir Efes Selçuk Belediyesi
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