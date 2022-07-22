Sengel: Efes Selçuk'ta yüzme bilmeyen kalmayacak

22 Temmuz 2022 Cuma, 06:40

Çocuklara belediyeye ait havuzda yaz boyu yüzme dersleri verilecek. Proje ile geleceğin yüzücülerinin Selçuk’tan çıkmasını hayal ettiklerini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “İki milli yüzme antrenörü ile bu projeyi hazırladık. İnşallah Selçuklu çocuklarımız için çok faydalı olur ve ilçemizde birçok milli yüzücümüz olur” diye konuştu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Bahar Oktay, projenin çocuklar için yararlı olacağına değinerek, “Selçuk’ta da başarılı sporcular çıkaracağımıza inanıyorum. Bu bir başlangıç adımı oldu bizim için. Selçuk’ta yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz” dedi.