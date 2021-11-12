Sengel: Yetki versinler, Atatürk evini restore edelim

12 Kasım 2021 Cuma, 06:29

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Çamlık Mahallesi sakinleri, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’den yeni bir Atatürk heykeli yapılması talebinde bulunmuştu. Başkan Sengel’in talimatıyla yapılan heykel Çamlık Meydanı’nda çocukların katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Sengel, Atatürk’ün tren ile geldiği Çamlık’ta kaldığı evin restorasyonunu yapmak için hazır olduklarını açıkladı.

Sengel, “Belediye başkanı olduğumda Çamlık’ta bulunan Atatürk evinin restorasyonunu biz yapacağız demiştim. 2019 yılında evin restorasyonu ile ilgili valilikten bir talebimiz oldu. ‘Restorasyon için bize yetki verin, biz Atatürk evini tekrardan açacağız’ dedik. Valilik ‘Bu restorasyonu biz yapacağız’ dedi. Bu evin restore edilmesi Çamlık’a çok ciddi bir değer katacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayağının değdiği yerlerden bahsediyoruz. Şu anda konu valilikte. Atatürk’ün evi restore edilsin diye yokluktan varlık çıkarır, ama o değeri Çamlık’a kazandırmak için elimizden geleni biz de yaparız. Yeter ki bize yetki versinler” dedi.