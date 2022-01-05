Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun 'kanunu geri çek' çağrısına yanıt

05 Ocak 2022 Çarşamba, 10:43

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı çağrıya yazılı yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun "TBMM'yi bir avuç insanın yolsuzluğuna malzeme edemezsin. O kanun tasarı teklifini geri çek. TBMM böyle bir ayıbı kaldıramaz" sözlerine tepki gösteren Şentop, şunları kaydetti:

"8 yıl SSK Genel Müdürlüğü, 8 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde geçmiş olmak üzere 19 yıl milletvekilliği, yaklaşık 3 yıl grup başkan vekilliği ve 11 yıldır genel başkanlık yapan bir kişinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon çalışmaları tamamlanmış ve Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin kabul veya reddedilmesiyle ilgili olarak Anayasa'nın ve İçtüzüğün TBMM Başkanı'na herhangi bir müdahale yetkisi tanımadığını bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum. Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin geri çekilmesini TBMM Başkanı'ndan talep etmenin, Yüce Meclis'in ruhuna ve demokrasinin özüne hakaret olduğunu bilmemek, bu kadar yıldır milletvekili olarak görev yapan kişiye yakışmayan bir tavır ve bilgisizlik hali olduğundan anlaşılması güç bir durumdur. Kamuoyunu yanıltıcı, sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin geçtiğimiz gün (4 Ocak) grup toplantısında, Meclis'te limanlar ile ilgili görüşülen teklife dikkat çekmiş, geri çekilmesi gerektiğine işaret etmişti. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı.

"Bugün Meclis'te limanlar ile ilgili bir kanun görüşüyor. Geçmişte belli sürelerle özelleştirilmiş; ihale açılmış, belli firmalar Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin ve Devlet Demiryolları'nın limanlarını ihaleyle almışlar. Kimisi 20 yıl, kimisi 30 yıl almış. Şimdi TBMM'nin çıkaracağı bir kanunla bütün süreleri 49 yıla çıkarıyorlar. Özellikle bu lafım TBMM'yi yöneten ve başkanı olan kişiye: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir avuç insanın yolsuzluğuna malzeme edemezsin, o kanun teklifini geri çek."