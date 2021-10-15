Seramik gönüllüleri Kuşadası’nda buluştu

Seramik gönüllüleri Kuşadası’nda buluştu
Kuşadası Belediyesi ve Mehmet Nuri Göçen Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen ve 10 gün süren “Uluslararası 8. Mehmet Nuri Göçen Seramik Çalıştayı” sona erdi.
Seramik sanatına gönül verenlere, sanatın tarihle buluştuğu eski tabakhaneler semtindeki düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Çalıştaya M. Tüzüm Kızılcan küratörlüğünde Yunanistan, Gürcistan, İtalya, İsrail, Sırbistan ile Türkiye’den 27 sanatçı ile birçok üniversitede görevli akademisyen katıldı. Çalıştayda konuşan Göçtur Turizm Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova da sanatın ve sanatçının özverili çalışmalarıyla, emeklerini ortaya koymaları ile dünyayı güzelleştirdiklerini, dünya barışının sağlanmasında önemli rol aldıklarına inandığını belirtti.
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