Serbest bırakılan rapçi Sefo'dan açıklama: 'Sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağım'

Rapçi Sefo, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlanan Sefo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Böyle bir konuda önce ailemin, sonra beni seven, yıllardır şarkılarımı dinleyen ve bana inanan sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağım" dedi.

"UYUŞTURUCU" SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türkçe rap müziğin popüler isimlerinden Sefo lakaplı Seyfullah Sağır, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Evinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı arama yapılan Sefo, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Sağır, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI, AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabından sürece ilişkin açıklama yapan Sefo, evindeki aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını söyledi. Sağır ayrıca bağımsız bir laboratuvara da kendi isteğiyle test verdiğini belirtti.

Sefo açıklamasında, “Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanımını ve özendirilmesini tasvip etmedim. Böyle bir konuda önce ailemin, sonra beni seven, yıllardır şarkılarımı dinleyen ve bana inanan sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağım” ifadelerini kullandı.

Sağır, açıklamasının sonunda süreç boyunca görev yapan devlet görevlilerine gösterdikleri anlayış ve hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.