Serbest bırakılmıştı: Engelli yurttaşa darp görüntüleri ortaya çıkınca yeniden gözaltına alındı

Adana’nın Kozan ilçesinde yüzde 45 işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş’ın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olayla ilgili daha önce ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan 19 yaşındaki C.D., görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

AİLESİ DARP İZLERİNİ FARK ETTİ

Olay, 2 Eylül’de Kozan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Feke ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi’nde yaşayan Muhammed Sonbaş, alışveriş yapmak için Kozan’a geldi.

Alışverişinin ardından Feke’ye dönen Sonbaş’ın yüzünde ve göz çevresinde darp izlerini fark eden ailesi, kendisini hastaneye götürdü. Hastanede darp raporu alınan Sonbaş, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

İLK İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Ailenin şikâyeti üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 19 yaşındaki C.D., Türkeli Mahallesi Feke Caddesi’nde yakalandı. Şüpheli, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ancak olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından C.D. yeniden gözaltına alındı.

DARP ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Muhammed Sonbaş’ın yol kenarında elinde poşetlerle beklediği görüldü. Bir süre sonra araçla olay yerine gelen C.D.’nin Sonbaş’ın yanına yaklaştığı ve ardından darbettiği görüntülere yansıdı.

ŞÜPHELİNİN ABLASINDAN AÇIKLAMA

Şüpheli C.D.’nin ablası İ.D., adliye önünde yaptığı açıklamada, olay öncesinde Sonbaş’ın evlerinin çevresinde bulunduğunu ve kendilerine yönelik bazı hareketlerde bulunduğunu iddia etti. İ.D., kardeşini telefonla olay yerine çağırdığını belirterek şunları söyledi:

“Vatandaş sürekli evimin çevresine kadar yaklaşıyordu. Bize yaklaşarak öpücük atma, el sallama, gülümseme ve göz kırpma gibi hareketler yaptığını gördüm. Daha sonra video ve fotoğraf çektiğini fark ettim. İçeri girip kardeşlerimi eve aldım. Sonrasında erkek kardeşimi aradım. Kardeşim geldiğinde telefonunu vermesini istedi ancak vermedi. Daha sonra arbede yaşandı ve vatandaş kaçıp gitti.”

İ.D., “Kardeşim bizi korumakla görevli. Herkesin annesi, kardeşi, çocuğu var. Gerekenin yapılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN BAĞIRDI

C.D.’nin adliyeye sevk edildiği sırada, “Namus davası de. Namusuma göz diktiler, öyle vurdum” diye bağırdığı belirtildi.

Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.