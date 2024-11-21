Serbest bırakmışlardı... Eşini çekiçle ağır yaralayan erkek yeniden gözaltında

Yayınlanma: 21.11.2024 - 20:37

Güncelleme: 21.11.2024 - 20:37

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak’taki bir evde meydana geldi. Cüneyt İ. (40), işe gitmek üzere evden çıktı. Kısa süre sonra eve gelen eşini gören Sümeyra İ. (38), neden eve geldiğini sordu.

Bu duruma sinirlenen Cüneyt İ.(40) elindeki çekiçle eşi Sümeyra İ.’nin (38) başına defalarca vurdu. Ağır yaralanan kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahıs ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tetkiklerde kafatasında kırılmalar tespit edilen kadın, beyin cerrahi servisine yatırıldı.

SERBEST KALDI: YENİDEN GÖZALTINA ALDILAR

Cüneyt İ.’nin ifadesinde, "Ben yapşmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmanın ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla şüpheli, yeniden gözaltına alındı. Yarın yeniden adliyeye sevk edilecek.