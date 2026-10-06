İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Serdar Sandal kimdir? Serdar Sandal kaç yaşında, nereli? Serdar Sandal neden gözaltına alındı?
SERDAR SANDAL KİMDİR?
Serdar Sandal, 1969 yılında Tunceli’de doğdu.
Eğitim Hayatı
Serdar Sandal, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu.
Öğretmenlik Ve Eğitim Çalışmaları
15 yıl boyunca özel eğitim kurumlarında matematik ve geometri öğretmenliği yaptı. Liseye uygun matematik ve geometri ders kitapları yazdı.
Öğretmen arkadaşlarıyla birlikte kurduğu dershanenin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü. Halen Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi’nde görevini sürdürüyor.
İzmir Ticaret Odası Görevi
Serdar Sandal, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve ardından eğitim komite başkanlığı görevlerini yerine getirdi.
Siyasi Hayatı
Üniversite yıllarında öğrenci dernekleri ve kitle örgütlerinde çalışarak siyasete katıldı. Bilses Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde de aktif görev aldı.
İki dönem SHP İl Yönetim Kurulu üyeliği, üç dönem CHP İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.
2014 seçimlerinde partideki il başkan yardımcılığı görevinden ayrılarak Bayraklı İlçesi Belediye Başkan aday adayı oldu.
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İzmir İli Bayraklı İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.
Özel Hayatı
Serdar Sandal evli ve bir çocuk babasıdır.
SERDAR SANDAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındıkları belirtildi.