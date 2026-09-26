Serin havalara kısa bir ara: Pastırma yazı ne zaman başlayacak?

Sonbaharla birlikte hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması, 2026 pastırma sıcaklarının ne zaman görüleceği sorusunu da gündeme getirdi.

Kısa süreli ılık ve güneşli hava koşullarıyla kendini gösteren pastırma yazı, özellikle ekim sonu ve kasım ayının ilk günlerinde yakından takip ediliyor.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma yazı genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısı arasında görülüyor.

2026 yılı için yapılan değerlendirmelerde ise pastırma sıcaklarının 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki bir dönemdeetkisini göstermesi bekleniyor.

Ancak pastırma yazının başlangıç ve bitiş tarihi her yıl aynı olmuyor. Atmosferik koşullara bağlı olarak sıcaklık artışının görüleceği dönem ve süresi değişebiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma sıcakları haftalar boyunca kesintisiz devam eden bir hava olayı değil. Genellikle 3 ila 7 gün arasında etkili oluyor.

Yüksek basınç koşullarının devam etmesi durumunda ılık, güneşli ve sakin havanın etkisi yaklaşık bir haftaya kadar sürebiliyor.

PASTIRMA YAZI HANGİ AYDA OLUR?

Pastırma yazı çoğunlukla ekim sonu ile kasım ayının ilk yarısında görülüyor. Bu dönemde sonbaharın serin günlerinin ardından sıcaklıkların kısa süreli yükselmesi ve güneşli havanın yeniden etkili olması pastırma sıcakları olarak adlandırılıyor.