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Serinlemek için ayaklarını soktu: Genç işçi elektrik akımına kapıldı, durumu kritik

Serinlemek için ayaklarını soktu: Genç işçi elektrik akımına kapıldı, durumu kritik

11.08.2026 18:11:00
Güncellenme:
İHA
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Serinlemek için ayaklarını soktu: Genç işçi elektrik akımına kapıldı, durumu kritik

Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesinde geçici işçi olarak çalışan genç, serinlemek için ayaklarını koyduğu süs havuzunda elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti Belediye Garajında meydana geldi. İki çocuk babası 27 yaşındaki belediye personeli Muhammet Yılmaz, iddiaya göre sıcaktan bunaldığı sırada serinlemek amacıyla ayağını belediye garajında bulunan süs havuzuna koydu.

Bu sırada elektrik akımına kapılan Yılmaz ağır yaralandı. Olayın ardından belediye çalışanları tarafından Halfeti Devlet Hastanesi’ne götürülen Yılmaz’a burada müdahale edildi.

Entübe edilen ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Yılmaz, ileri tedavi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Şanlıurfa #elektrik