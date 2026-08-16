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Serinlemek için İznik Gölü'ne giren konuşma engelli genç boğuldu

Serinlemek için İznik Gölü'ne giren konuşma engelli genç boğuldu

16.08.2026 15:01:00
Güncellenme:
İHA
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Serinlemek için İznik Gölü'ne giren konuşma engelli genç boğuldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nün Dutluca Sahili'nde serinlemek için suya giren 26 yaşındaki konuşma engelli genç, boğuldu. Genç adamın cansız bedeni, dalgıç ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarıldı.
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İznik Gölü'nün Orhangazi ilçesine bağlı Dutluca Sahili'nde bugün öğle saatlerinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Gemlik’ten ailesiyle birlikte piknik yapmak için Dutluca Sahili'ne gelen konuşma engelli Enes Abakay (26), serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra genç adamın suda kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, arama çalışmaları için polis dalgıç ekiplerinden de destek istendi. Ekiplerin gölde yaptığı arama çalışmaları sonucunda Abakay’ın cansız bedeni, kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta ve suyun içerisinde bulundu.

Dalgıç ekipler tarafından sudan çıkarılan genç adamın cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan Enes Abakay’ın ailesi ise, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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