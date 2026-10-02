Sermaye piyasası soruşturmasında yeni gelişme: 4 tutuklama, 9 adli kontrol kararı

Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun, Destek Faktoring yetkilisi Mesut Altan ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin ve Adem Karatepe adliyeye sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Bu kapsamda Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı ile Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun yanı sıra Destek Faktoring yetkilileri Kerim Tosun, Mesut Altan, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay ve Tolga Tuğtekin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.