Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:50

Güncelleme: 19.03.2025 - 10:50

İBB operasyonunda CNBC-e'nin sahibi İlbak Holding yöneticileri ve Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım da gözaltına alındı. Peki, Servet Yıldırım kimdir? CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım neden gözaltına alındı?

SERVET YILDIRIM KİMDİR?

Kariyerine, Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü’nde İktisat Uzman Yardımcısı olarak başlayan Servet Yıldırım, daha sonra bankanın Fon Yönetimi Bölümü’nde görev yaptı. 1989 sonunda Reuters Haber Ajansı’na muhabir olarak geçen Servet Yıldırım, 1996 yılında ise Reuters’ın Türk Haber Servisi’nin başına getirildi. Yıldırım, 2004’te CNBC-e kanalında Haber Genel Yönetmeni başladı; 2005 yılında ise kanalın Genel Yayın Yönetmenliğine atandı. 2011 yılında Doğuş Yayın Grubu Ekonomi Grup Başkanlığı’na getirilen Servet Yıldırım, yöneticiliğin yanı sıra 2018 yılı Ağustos ayına kadar NTV ve CNBC-e’de çeşitli programlarda yorumcu olarak yer aldı. Yıldırım 2018 yılı Eylül ayında ise Coca-Cola İçecek (CCI) Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü’ne getirildi. 1998 yılından bu yana Yeni Binyıl, Sabah, Referans, Radikal ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Yıldırım, halen Yayın Danışma Kurulu üyesi olduğu Dünya Gazetesi’nde ve Finans Dünyası dergisinde köşe yazılarına devam ediyor. Servet Yıldırım aynı zamanda United Nations Global Compact Türkiye, Forum İstanbul, Türkiye-Pakistan İş Konseyi, Türkiye-Kazakistan İş Konseyi ve Meşrubatçılar Derneği’nde yönetim kurulu üyeliğini sürdürüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Yıldırım, lisans eğitimini 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.