Servis minibüsünün sürücüsü kaçtı, araç sahibine 45 bin TL ceza kesildi
Çorum'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan servis minibüsü sürücüsü, izini kaybettirerek bir binaya saklandı. Olay sonrası minibüsün ruhsat sahibine 45 bin lira ceza kesildi.
Çorum'da uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan servis minibüsü sürücüsü kaçıp, bir binaya saklandı. Otoparka çekilen aracın sahibine ise 45 bin lira ceza uygulandı.
Şenyurt Caddesi'nde dün akşam saatlerinde denetim yapan Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'Dur' ihtarında bulunduğu okul servisi minibüsünün sürücüsü yoluna devam etti. Bir kişiyi yolda indiren sürücü, Şenyurt 6'ncı Sokak'a geldiğinde, aracından inip bir binaya girerek izini kaybettirdi.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaparken, sürücünün yakalanması için de çalışma başlatıldı. Minibüsün ruhsat sahibine ise 45 bin lira ceza yazıldı. Minibüs, ekipler tarafından otoparka çekildi.
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