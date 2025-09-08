‘Servis taşımacılığı lisanslı olmalı’

Veliler, hem servis ücretlerinin yüksekliğinden yakınıyor hem de güvenlik konusunda kaygılılar. Ulaşım ve trafik uzmanı Dr. Suat Sarı’ya göre öğrenci servis taşımacılığında lisanslı sisteme geçilirse hem taşımacılık fiyatları düşer hem de kalite ve güvenilirlik artar.

Öğrenci servislerinin yüzde 80’inin sürücülerin sahip olduğu bireysel araçlar olduğunu, yüzde 20’sinin ise şirketlerce yönetildiğini belirten Dr. Sarı, “Bireysel taşımacılar, yeterli sermaye birikimleri olmaması sebebiyle araç ve sürücülerine gereken yatırımları yapamıyorlar.

Bakımsız araç ve eğitimsiz sürücüler kaza riski doğuruyorlar” dedi. Türkiye’de öğrenci taşımacılığında lisanslı sisteme geçilmesi gerektiğini söyleyen Sarı, “Valilik makamının belediye işbirliği ile bunu uygulama yetkinliği var. Regülasyonlar yeniden belirlenmeli. İhale ile lisanslı şirketler oluşturulmalı. Sürücü hızları ve davranışları araç içi kameralar ile elektronik olarak denetlenmeli” diye konuştu