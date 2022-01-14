SES uyardı: Teşhis edilemeyen vakalar ölüm sayılarını artıracak

14 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, Sağlık Bakanlığı’nın 2020’ye ait “Sağlık İstatistik Yıllığı”nı yayımlamaması üzerine, sağlık verilerini 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı üzerinden değerlendiren bir çalışma hazırladı.

Çalışmada 2021 ve 2022’ye ait yıllık programlardaki sağlık bilgileri kıyaslandı. Buna göre; 2019’da tüm hastanelerde 5.2 milyon ameliyat gerçekleşirken, 2020’de bu sayı 3.7 milyona düştü. İki yıl arasında 1.5 milyonluk bir ameliyat farkı olduğuna dikkat çekilerek “Bu teşhis edilemeyen vakalar demek. 1.5 milyon eksik ameliyat, hastaların ya 2020’de tedavi edilmemeleri nedeniyle vefat ettikleri ya da teşhis ve ameliyat olamamaları nedeniyle önümüzdeki yıllarda daha ciddi sağlık sorunlarını ve maalesef ölüm sayılarını artıracağını göstermektedir” denildi.

EKSİK AMELİYAT İDDİASI

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde 2019’da 2.8 milyon ameliyat yapıldığı aktarılan çalışmada “2020’de bu sayı 1.6 milyon olmuştur. Pandemide Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 1.2 milyon eksik ameliyat olmuş. Özel hastanelerde ise 2019’da 1.5 milyon ameliyat yapılırken 2020’de sayı 1.4 milyon olmuştur. Pandemi maalesef yoksullara, genel sağlık sigortası kapsamındaki tedavilere mahkûm olanlara ölüm getirmiştir” yorumu yapıldı.

"BAKAN SORUMLUDUR"

Çalışmada tedaviye ilişkin de şu veriler paylaşıldı:

“2019’da 13.8 milyon kişi yatarak tedavi olurken, 2020’de bu sayı 10.6 milyon olmuştur. 3.2 milyon kişinin yatarak tedavi olamadığını gösteren bu azalış Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yüzde 29, özel hastanelerde ise yüzde 11 olmuştur. Yine 2019’da Bakanlığa bağlı hastanelerde 7.7 milyon kişi yatarak tedavi olurken 2020’de, salgında 5.5 milyon kişi yatarak tedavi olmuştur. Bu ülkenin sağlık sistemlerinden ve sağlık göstergelerinden bakan sorumludur, hesabını vermelidir.”