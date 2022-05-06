Setaç Eş: Muhalefetin adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

06 Mayıs 2022 Cuma, 10:09

Gazetemiz Ankara Temsilcisi ve yazarı Sertaç Eş, bugün "Kim, ne zaman aday?" başlıklı dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı, kesinlikle haziran ayından önce açıklanmayacağını belirten Eş, "Bu tarihten sonra ise gelişmelere göre tavır sergilenecek. “Sonbaharda açıklayalım” yaklaşımları var, “Seçim kararını bekleyelim” diyenler var. Şu bilgiyi de verelim: ana muhalefet partisi CHP, seçimin ne zaman yapılacağı sorusunu izlemek için ekip oluşturmuş durumda ve ciddi şekilde veriler üzerinden çalışıyor, olasılıklar değerlendiriliyor" diye yazdı.

Aday olarak öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı için CHP’liler'in yorumlarını aktaran Eş, “Ne kadar isabetli kişilerin belediyelere aday gösterildikleri ortada. Görüyorsunuz aday sorunumuz yok. Ancak aday gösterilmeleri durumunda Türkiye’nin ilk iki büyük belediyesinden biri iktidara teslim edilecek. İktidar partizanlığının belediye olanaklarını nasıl kullanacaklarını bir düşünsenize… Devletin maddi zorluklar içinde olduğu bir dönemde, iktidara ‘Al seçim döneminde can suyu olarak kullan, her türlü partizanlığı yap’ demek anlamına gelmez mi?” ifadelerine yer verdi.

Eş'in yazısının ilgili bölümü şöyle: