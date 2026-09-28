Bir dönemin Yeşilçam yıldızlarından Sevtap Parman, uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamıyla yeniden gündeme geldi. Peki, Sevtap Parman kimdir, kaç yaşında? Sevtap Parman filmleri...

SEVTAP PARMAN KİMDİR?

Sevtap Parman, 2 Mart 1961'de İstanbul'da doğan Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Sanat hayatına genç yaşlarda başlayan Parman, 6 yaşında bale eğitimi aldı. 1980'li yıllarda mankenlik yapan oyuncu, 1981'de Vizon dergisinin güzeli seçildi.

Parman, sinemaya 1985 yılında Tarık Akan'la birlikte rol aldığı "Paramparça" filmiyle adım attı. 1980'li yıllarda Yeşilçam'ın dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Parman, sinema filmlerinin yanı sıra televizyon dizilerinde de rol aldı.

Oyuncunun öne çıkan yapımları arasında "Paramparça", "Çağdaş Bir Köle", "Sis", "Mum Kokulu Kadınlar", "Issızlığın Ortası" ve "Günah Keçisi" bulunuyor. Televizyonda ise "Marziye", "Kaybolan Yıllar", "Lise Defteri" ve "Anne Babamla Evlensene" gibi projelerde yer aldı.

SEVTAP PARMAN FİLMLERİ

Sevtap Parman'ın rol aldığı başlıca filmler şöyle:

Paramparça (1985)

Çağdaş Bir Köle (1986)

Sıcak Tatlı Yaz (1986)

Kıskaç (1986)

Kocamın Karısı (1987)

Yaprak Dökümü (1987)

Yirmidört Saat (1987)

Aşkın İlk Yarısı (1987)

Bir Çember Kırılırken (1987)

Belki Yarın (1988)

Kırmızı Gece (1988)

Sis (1988)

Atlı Karınca (1989)

Hoşçakal (1989)

Fosforlu (1989)

Ölümüne Sevda (1994)

Bir Sevgi Anonsu (1995)

Mum Kokulu Kadınlar (1996)

Bir Nefes Sevgi (1996)

Hain Geceler (1998)

Günah Keçisi (2011)