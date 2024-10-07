Seydikemer’de otomobil takla attı: 2 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı.

Seydikemer’de otomobil takla attı: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 15:10

Seydikemer- Fethiye karayolu üzeri, Uğurlu Mahallesi’nde F.A. idaresindeki 48 HA 830 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu.

Savrulan otomobil, orta refüjdeki tellere çarpıp takla attı. Kazada baba F.A. ve yolcu konumundaki kızı A.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan baba ve kızı, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #otomobil

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