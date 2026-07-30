Şeyh Sait'i överek cumhuriyet rejimine hakaret etmek suç sayılmadı: ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin kutsal değerleri hiçe sayıldı’

Cumhuriyete karşı silahlı ayaklanma başlatan ve 47 işbirlikçiyle birlikte yargılanıp idam edilen Şeyh Sait, geçtiğimiz yıl Hizbullah yanlıları tarafından Diyarbakır’da anıldı. Bu anma töreninde HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç konuşma yaptı. Dinç konuşmasında, “Cumhuriyet yıllarında Kemalist rejim; halkın İslam’la bağını koparmak için harekete geçti, Kuran alfabesini yasakladı, ümmeti ilimden koparmaya çalıştı, Tevhidi Tedrisat Kanunu’yla eğitimin birleşmesi adı altında medreseleri kapattı. 100 yıldır Kemalist rejim iftiralarla Şeyh Sait’i karalamaya çalışıyor. Bu vesileyle Şeyh Sait’i, Saidi Nursi’yi (Saidi Kürdi), İskilipli Atıf Hoca’yı unutmayacağımızı ilan ediyoruz” dedi. Etkinlikte arapça marşlar çalındı ve şeriatı temsil eden bayrak ve flamalar da açıldı.

‘ELEŞTİRİ KAPSAMINDA KABUL EDİLEMEZ’

Laiklik Meclisi üyesi Avukat İsmail Sami Çakmak, olayın üzerine 7 Temmuz 2025’te Dinç’in konuşmasındaki ifadelerin ve etkinliğin “anayasaya aykırı eylem ve söylemlerde bulunmak”, “Devrim Kanunlarına aykırı davranmak” ve “Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri” kapsamında suç olduğunu belirterek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Çakmak, suç duyurusu dilekçesinde “Kemalist rejimi (cumhuriyeti) aşağılayan iftiralar atmanın her biri ayrı ayrı suçlardır. Devrim Kanunlarına karşı çıkmak ve kötülemek suçtur. Yapılan konuşmalar eleştiri kapsamında kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

‘GÖREV SUÇUDUR’

Başsavcılık, Çakmak’ın suç duyurusuna karşı, “kovuşturmaya yer yok” kararı verdi. Karar yazısında, “İhbarda bulunulması üzerine soruşturma işlemlerine başlanılsa da somut olay kapsamında ihbarda belirtilen ya da başka bir suçu oluşturacak bir röportaj, köşe yazısı, söz, olay ya da durumun söz konusu olmadığı anlaşıldığından, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir” denildi. Çakmak, verilen KYOK kararına 24 Temmuz’da yazdığı dilekçeyle itiraz etti.

Çakmak, verdiği dilekçede, “Şikayete konu toplantı ve bu toplantıda yapılan konuşma ve propagandalar hakkında re’sen soruşturma başlatmamak bir görev suçudur” dedi. Çakmak, itiraza konu kararı veren savcıyı “Görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet edeceğini de ekledi. Çakmak, itiraz ettiği karar yazısında şikayet ettiği konu bölümünün yalnızca “Şikayet dilekçesi” yazılarak geçiştirildiğini anlatarak “Hangi konuya ilişkin şikayet dilekçesi olduğu bile belirtilmemiştir. Karar baştan savma, gayrıciddi bir karardır” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÖREVİ KÖTÜYE KULLANILDI’

Çakmak, “İtiraza konu bu karar ile, Anayasasında ‘... başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu ve bunun değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez’ yazılı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kutsal değerleri hiçe sayılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını sürdürebilmesine engel olmaya yönelik irticai eylemler hoşgörülmüş, Cumhuriyet Başsavcılığı görevi kötüye kullanılmıştır. Savcı, kararda dilekçemizde vurguladığımız tehlikelerin gerçekleşmemiş olduğunu gerekçe yapmış. Anlaşılan, görevini yapmak için belirttiğimiz tehlikelerin gerçekleşmesini bekliyor” ifadelerini kullandı.