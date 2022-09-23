Seyir halinde alev alan otomobilden son anda kurtuldu

Bursa’da seyir halindeki otomobil biranda alev alev alev yandı. Dışarıya kendini zor atan otomobilin sürücüsü aracının yanışını çaresiz izlemek zorunda kaldı.

İHA
23 Eylül 2022 Cuma, 11:03
Seyir halinde alev alan otomobilden son anda kurtuldu
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Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde seyreden Mahsum A.(32) idaresindeki 34 EHJ 441 plakalı otomobil, Beşevler Metro İstasyonu önüne geldiğinde bir anda alev aldı.

GÖZLERİNİN ÖNÜNDE KÜL OLDU

Sürücü Mahsum A. hemen otomobili yol kenarındaki otobüs durağına çekti. Durumu itfaiye bildiren Mahsum A. aracının gözü önünde kül oluşunu izledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken küle dönen otomobilde soğutma çalışması yaptı.

Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.


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