‘Şeytantepe Belgeseli’ soruşturmasında yeni gelişme: 31 kişinin finansal hareketleri incelenecek

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının belgesel hakkında yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yazı gönderildi.

Soruşturmanın, Narin Güran cinayetinin yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek kendisine bildirilmesini talep etti.

İncelemede söz konusu kişilerin bağlantıları ve para hareketlerinin yanı sıra, iddia edilen dezenformasyon faaliyetlerinin olası finansal boyutunun da araştırıldığı öğrenildi.

Elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği, hakkında işlem yapılacak kişi sayısının da incelemelerin ardından netleşeceği belirtildi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kayboldu. Narin, kaybolmasından 19 gün sonra dere yatağında, bir çuval içerisinde ve üzeri taşlarla kapatılmış halde ölü bulundu.

Otopsi sonucunda Narin’in boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Cinayetle ilgili davada Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Narin’in cansız bedenini dere yatağına taşıdığını kabul eden komşu Nevzat Bahtiyar ise ilk davada “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan Bahtiyar, kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayetle ilgili “suçluyu kayırma” suçundan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.