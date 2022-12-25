Seyyar satıcı ve dilencilere yönelik uygulama: 39 gözaltı

25 Aralık 2022 Pazar, 14:41

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler tarafından huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülke genelinde özellikle yurttaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde eş zamanlı olarak 'Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere Yönelik Uygulama' yapıldı.

ARANAN 590 KİŞİ YAKALANDI

10 bin 707 kara, 9 deniz ve 2 hava aracı olmak üzere toplam 10 bin 718 ekip, 136 dedektör köpek ve 39 bin 645 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; çeşitli suçlardan aranan 590 kişi yakalandı ve 39 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 4'ü dilendirmekten olmak üzere toplam 257 kişiye adli işlem yapıldı ve 16 çocuk ailesine teslim edildi. 9 kişiye fuhuştan, 119 kişiye dilencilikten, 37 kişiye mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmekten, 88 kişiye diğer kabahatlerden (sarhoşluk, çevreyi rahatsız etme vb.) olmak üzere toplam 253 kişiye idari işlem uygulandı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Uygulamada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 705 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 11 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturu madde, 5 bin 400 paket kaçak sigara, 7 bin 355 litre kaçak içki ele geçirildi.