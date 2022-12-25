Seyyar satıcı ve dilencilere yönelik uygulama: 39 gözaltı
Türkiye genelinde mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden kişilere ve dilencilere yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda; çeşitli suçlardan aranan 590 kişi yakalandı, 39 kişi ise gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler tarafından huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülke genelinde özellikle yurttaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde eş zamanlı olarak 'Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere Yönelik Uygulama' yapıldı.
ARANAN 590 KİŞİ YAKALANDI
10 bin 707 kara, 9 deniz ve 2 hava aracı olmak üzere toplam 10 bin 718 ekip, 136 dedektör köpek ve 39 bin 645 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; çeşitli suçlardan aranan 590 kişi yakalandı ve 39 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca 4'ü dilendirmekten olmak üzere toplam 257 kişiye adli işlem yapıldı ve 16 çocuk ailesine teslim edildi. 9 kişiye fuhuştan, 119 kişiye dilencilikten, 37 kişiye mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmekten, 88 kişiye diğer kabahatlerden (sarhoşluk, çevreyi rahatsız etme vb.) olmak üzere toplam 253 kişiye idari işlem uygulandı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Uygulamada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 705 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 11 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturu madde, 5 bin 400 paket kaçak sigara, 7 bin 355 litre kaçak içki ele geçirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altılı masa HDP'nin desteğini alırsa...'
- Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel yaşamını yitirdi
- Noel öncesi kanlı saldırı
- 'Erdoğan'lı ilana 'misilleme' geldi
- 'Paris' paylaşımını sildi, özür diledi
- Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
- Meteoroloji'den 'sarı' uyarı: Kuvvetli kar geliyor!
- Paris'teki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Hapishanede zehirlendiği iddia edildi
- 'Polis asgari ücretli oldu'