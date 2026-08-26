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Seyyar satıcıya bıçaklı saldırı: 3 yerinden yaralandı

Seyyar satıcıya bıçaklı saldırı: 3 yerinden yaralandı

26.08.2026 19:09:00
Güncellenme:
DHA
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Seyyar satıcıya bıçaklı saldırı: 3 yerinden yaralandı

Eskişehir’de seyyar satıcılık yapan 54 yaşındaki İ.D., yanına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun 3 yerinden yaralanan İ.D. hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

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Eskişehir’de seyyar satıcı olan İ.D. (54), yanına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Seyyar satıcı İ.D. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak’ta seyyar satıcılık yapan İ.D.’nin yanına gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli, bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında İ.D., vücudunun 3 yerinden bıçaklanırken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.D., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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