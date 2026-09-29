Sezen Aksu'dan Merdan Yanardağ hamlesi: Açtığı davayı geri çekti

Gazeteci Merdan Yanardağ, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "casusluk" davasında yaptığı savunma sırasında sanatçı Sezen Aksu ile yıllardır süren hukuk sürecine ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Yanardağ, Sezen Aksu'nun kendisine açtığı davayı geri çektiğini söyledi.

Aksu'nun kararını, kendisinin içinde bulunduğu hukuki süreci gerekçe göstererek aldığını belirten Yanardağ, "Bu davaların tabii bazı faydaları da var. Sezen Aksu benimle ilgili davayı geri çekmiş. İçinde bulunduğum durumu gerekçe göstermiş" dedi.

"HERHALDE UTANDI SEZEN AKSU..."

Yanardağ şunları söyledi:

"Bu davaların tabii bazı faydaları da var. Sezen Aksu benimle ilgili davayı geri çekmiş. İçinde bulunduğum durumu gerekçe göstermiş. Sezen Aksu'yu ben 'yetmez ama evetçi' olduğu için eleştirmiştim. Herhalde utandı Sezen Aksu."

NE OLMUŞTU?

Sezen Aksu, Yanardağ'ın bir televizyon programında kendisi hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle 2021'de 100 bin lira tazminat talebiyle dava açmıştı. Davanın konusu, Yanardağ'ın Aksu'nun 2010 referandumundaki tutumuna yönelik sert eleştirileriydi.

Mahkeme, Aralık 2022'de Yanardağ'ın Aksu'ya 30 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Aksu ise karara itiraz ederek talep ettiği tazminatın 100 bin lira olarak belirlenmesini istedi.

Süreç daha sonra icra aşamasına da taşındı. Aksu, tutuklu bulunduğu dönemde Yanardağ hakkında icra işlemi başlattı.

MERDAN YANARDAĞ NE DEMİŞTİ?

Yanardağ, Aksu'nun 2010 referandumundaki tutumunu eleştirirken, sanatçının "Yetmez ama evet" kampanyasına verdiği desteğe atıfta bulunmuş ve bu tutumun AKP iktidarının sonraki politikalarında etkisi olduğunu savunmuştu.

Yanardağ şunları söylemişti: