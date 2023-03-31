SGK emekçileri hakları için meydanda

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 16:20

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 16:20

Son günlerde artan EYT başvurularıyla birlikte iş yükü artan ve uzun mesai saatleriyle karşı karşıya kalan kamu çalışanlarının SGK İl Müdürlüğü önünde yaptığı eylemde konuşan Büro İş Sendikası İzmir Şube Yöneticisi Zafer Çağlar, “SGK personelinin mağduriyetleri katlanarak artıyor. Asgari ücret düzeyinde olan maaşlarla hayatını idame ettirmeye çalışan kurum personelinin iş yoğunluğuna, baskıya ve yaşanan strese dayanacak gücü kalmamıştır. Maaşlarımız kiralarımızı ödemeye dahi yetmemektedir. Hak kayıplarımızı ve mağduriyetlerimizi gündeme getirmek adına iş yavaşlatma, iş bırakma eylemleriyle sesimizi duyurmaya çalıştık" dedi.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

"Maalesef bugüne kadar hükümet tarafından SGK personelinin kronikleşmiş sorunlarını çözecek ve mağduriyetini giderecek tek bir somut adım atılmadı" diyen Çağlar, "Aylardır yetkilileri uyarıyorduk, önlem alın, almazsanız vatandaşımız mağdur olacak diyorduk. Kalıcı çözümler istiyoruz. Bugün iş bırakıyoruz, iş bırakmaya mecbur bırakıldık. Defalarca dile getirdik, SGK çalışanları yoğun, yorgun ve yoksul dedik. Sesimizi sağır sultana duyurduk, fakat kurum başkanlığı ve hükümete duyuramadık. Bıkmadan, usanmadan anlatacağız, çünkü biz haklıyız. Bu düzen böyle devam edemez. Etmemeli. Büro İş Sendikası olarak taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadele edeceğiz. 2011 yılında çıkarılan 666 sayılı KHK ile bir bir yok edilen özlük haklarımızı geri istiyoruz. İkramiyelerimizi, sosyal güvenlik tazminatını, uzmanlık kadrosunu, 3600 ek göstergeyi, büyükşehir farkını, kira yardımını, kalıcı ek ödememizi istiyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz ücretlere kavuşana, haklarımızı alana kadar taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.