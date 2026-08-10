SGK hizmet dökümünde eksik veya hatalı prim varsa ne yapılmalı?

Milyonlarca çalışanın en büyük güvencesi olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları, periyodik olarak kontrol edilmediğinde istenmeyen sürprizlerle dolu olabiliyor. Özellikle e-Devlet kapısı üzerinden yapılan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" sorgulamalarında karşılaşılan eksik veya hatalı prim günleri, hem emeklilik hayallerini yıllarca erteliyor hem de kıdem tazminatı gibi hayati yasal hakları doğrudan tehlikeye atıyor. Peki, yıllarca emek verdiğiniz iş yerinde sigorta primleriniz eksik yatırılmışsa ne yapmalısınız? İşveren bu durumu düzeltmeye yanaşmazsa yasal haklarınız nelerdir?

Çalışanların emeklilik sürecini, kıdem tazminatını ve sosyal haklarını doğrudan etkileyen primler, işverenler tarafından kasıtlı olarak veya bir hata sonucu eksik bildirilebiliyor. Bunun kontrolünü yapmak ise çok kolay.

e-Devlet kapısına giriş yapın.

Arama çubuğuna "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" yazın.

Çalıştığınız aylardaki "Prim Gün Sayısı" ve "Prime Esas Kazanç" tutarlarını inceleyin.

Örneğin, ayın 30 günü tam zamanlı çalıştığınız halde sisteme 15 gün olarak bildirilmişseniz eksik prim sorunuyla karşı karşıyasınız demektir.

PRİM EKSİK YATMIŞSA,NE YAPILMALI?

Hizmet dökümünüzde bir hata fark ettiğinizde zaman kaybetmeden şu yasal yollara başvurabilirsiniz:

İşverenle Görüşme: Bazen muhasebe departmanının yaptığı küçük hatalar söz konusu olabilir. İlk adım olarak durumu işvereninize bildirin ve düzeltilmesini talep edin.

ALO 170 ve CİMER Şikayeti: İşveren hatayı kabul etmezse, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170'i arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Ayrıca CİMER üzerinden de online olarak SGK şikayet başvurusu oluşturabilirsiniz.

Kuruma Yazılı Başvuru: Bağlı bulunduğunuz SGK Sosyal Güvenlik Merkezi'ne, maaş bordroları ve e-Devlet dökümlerinizle birlikte yazılı bir dilekçe verebilirsiniz. Kurum, şikayetiniz üzerine işyerinde denetim başlatır.

Hizmet Tespit Davası: İdari yollardan (SGK şikayetlerinden) çözüm alamazsanız, İş Mahkemelerinde "Hizmet Tespit Davası" açabilirsiniz. Bu dava ile eksik bildirilen çalışma günlerinizin tespiti sağlanır.

HİZMET TESPİT DAVASI AÇMAK İÇİN SÜRE SINIRI VAR MI?

Bu konuda 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunmaktadır. Bu süre, hizmetin veya hatalı bildirilen primlerin geçtiği yılın sonundan itibaren işlemeye başlar. O yüzden eksik primi fark ettiğinizde geç kalmadan hukuki adımları atmalısınız.

EKSİK SİGORTA PRİMİ YÜZÜNDEN İŞTEN AYRILSAM TAZMİNAT ALABİLİR MİYİM?

Sigorta primlerinin eksik ödenmesi, işçi için net bir haklı fesih nedenidir. Yani sözleşmenizi bu sebeple tek taraflı fesh ederseniz, ihbar tazminatı alamazsınız ancak kıdem tazminatınızı almaya hak kazanırsınız. 4. İşveren Geriye Dönük Eksik Primleri Ödeyebilir mi? Evet, işveren eksik bildirdiği primleri kabul ederse, bu tutarları gecikme faizi ve idari para cezasıyla birlikte SGK'ye geriye dönük olarak yatırabilir. Aksi takdirde, açacağınız dava sonucunda mahkeme kararıyla primler işverenden zorla tahsil edilerek SGK kayıtlarınız düzeltilecektir.