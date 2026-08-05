Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine belediye meclisinde başkanvekili seçimi yapıldı. AKP ve CHP'nin adayının yarıştığı seçimde, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya yeni başkanvekili oldu. Peki, Sibel Tan Çetinkaya kimdir? Üsküdar Belediyesi Başkanvekili Sibel Tan Çetinkaya kaç yaşında, nereli?

SİBEL TAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Sibel Tan Çetinkaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde siyaset yapan bir yerel yönetici olarak görev yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi olan Çetinkaya, aynı zamanda İBB Eğitim Komisyonu üyeliğini sürdürüyor.

Sibel Tan Çetinkaya'nın Siyasi Görevi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından belediyede boşalan başkanlık makamı için başkanvekili seçimi gerçekleştirildi. CHP'nin adayı olarak seçimde yer alan Sibel Tan Çetinkaya, yapılan oylama sonucunda Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi.

Sibel Tan Çetinkaya Kaç Yaşında?

Sibel Tan Çetinkaya'nın kesin doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmadığı için yaşı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ancak 1982 yılında Kabataş Lisesi'nden mezun olduğu biliniyor. Eğitim ve çalışma hayatının önemli bir bölümünü İstanbul'da geçirdi.

Sibel Tan Çetinkaya'nın Mesleği ve Kariyeri

Çetinkaya'nın mesleki geçmişinde özel sektörde yönetim danışmanlığı, insan kaynakları ve proje geliştirme alanlarında çalışmalar yer alıyor. Kamu ve yerel yönetim alanlarında da deneyim sahibi olan Çetinkaya, siyasi çalışmalarını İstanbul'daki yerel yönetimlerde sürdürüyor.

Sibel Tan Çetinkaya'nın Görevi

Sibel Tan Çetinkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaparken aynı zamanda İBB Eğitim Komisyonu üyeliğini yürütüyor. Üsküdar Belediye Başkanvekilliğine seçilmesinin ardından yerel yönetimdeki görevlerine başkanvekilliği sorumluluğu da eklendi.