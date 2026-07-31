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Siber Suçlar'dan 'Turkuvaz Medya' hamlesi... Bakanlar araya girdi, mahkeme kararı ertelendi!

Siber Suçlar'dan 'Turkuvaz Medya' hamlesi... Bakanlar araya girdi, mahkeme kararı ertelendi!

31.07.2026 12:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Siber Suçlar'dan 'Turkuvaz Medya' hamlesi... Bakanlar araya girdi, mahkeme kararı ertelendi!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın, Turkuvaz Medya'nın veri bankasındaki bilgileri mahkeme kararıyla talep ettiği iddia edildi. Ancak bu durum üzerine araya bazı bakanların girdiği ve kararın uygulanmasının geriye bırakıldığı öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından ise, kararı alan Ankara 4. Ceza Mahkemesi'nin mahkeme başkanının değiştiği belirtildi.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın (SSMDB) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın Yönetim Kurulu Başkanvekili olduğu Turkuvaz Medya’nın veri bankasındaki bilgileri mahkeme kararıyla talep ettiği ileri sürüldü.

T24’ten Tolga Şardan'ın yazdığı iddiaya göre; SSMDB, Ankara 4. Ağır Mahkemesi’ne başvurdu ve mahkeme talebe olumlu yanıt verdi.

Kararın ardından İstanbul’dan Ankara’ya temasların başladığı, Turkuvaz Medya’dan Ankara’ya gelen isimlerin olduğu iddia edildi.

Tolga Şardan’ın aktardığına göre; bazı bakanlar araya girmesi üzerine de kararın uygulanması geriye bırakıldı.

Şardan, konuya dair Turkuvaz Medya’nın hukuk işleri sorumlusu avukat Tahsin Yazar’a ulaşmaya çalıştığını, ancak yanıt gelmediğini de kaydetti.

KARARI VEREN BAŞKAN GÖNDERİLDİ, YENİ BAŞKAN ATANDI

Tolga Şardan, yazısında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “önemli” bir mahkeme olduğuna dikkat çekti. Söz konusu mahkemenin, ülke genelinde adli kollukça yürütülecek soruşturmalarda kullanılacak teknik izleme, dinleme ve takip kararlarını vermekle yetkili durumda olduğuna işaret edildi.

Turkuvaz Medya hakkındaki mahkeme kararının AKP’de yansımalarının olduğunu yazan Şardan, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni başkan atandığını ve bazı üyelerinin yerinin değiştirildiğini ifade etti.

Ayrıca yeni üyelerin de heyette görevlendirildiğini belirtti.

'GÖZLER SİBER SUÇLARLA MÜCADELE DAİRESİ'NİN ÜZERİNDE'

Tolga Şardan, yaşananların emniyette de bir boyutunun bulunduğunu ve tüm dikkatlerin “Siber Suçlarla Mücadele Dairesi üzerinde yoğunlaştığını” kaydetti.

Şardan, “Yansımaları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’ın üzerinde çalıştığı ifade edilen emniyet müdürleri kararnamesinde göreceğiz.Ancak kulislere düşen bilgiye göre, sonuç mevcut yönetim için pek hayırlı görülmüyor maalesef” diye yazdı.

TAMAR TANRIYAR’IN VİDEOSU KRİZİ TETİKLEDİ Mİ?

Tamar Tanrıyar, sosyal medyada yayımladığı videolarda “Berat Albayrak ve ağabeyi Serhat Albayrak” hakkında iddialarda bulunmuştu.

Sonrasında da hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatılan Tanrıyar, gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Tanrıyar'ın Youtube hesabına da erişim engeli getirilmişti.

Yazıda, Tamar Tanrıyar krizinin de süreci tetiklediği belirtildi.

İlgili Konular: #Bakan #mahkeme #siber suç #Turkuvaz Medya

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