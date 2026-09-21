Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sıcaklıklar düşüyor... Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı

Sıcaklıklar düşüyor... Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı

21.09.2026 09:20:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Sıcaklıklar düşüyor... Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahminine göre, bugün ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

MGM'nin, 21-27 Eylül'ü kapsayan haftalık hava tahminine göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İlgili Konular: #meteoroloji #hava durumu #Sıcaklık