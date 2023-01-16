Şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor: İstanbul'da sokaklar savaş alanına döndü

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 11:44

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 12:27

Türkiye'de artan bireysel silahlanma ve yaklaşan seçimler yurttaşın güvenlik kaygılarının artmasına neden oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı yaşanan şiddet olayları nedeniyle endişelerini dile getirirken son olarak Çekmeköy'de yaşanan yol verme kavgası silahlı dehşete dönüştü.

SİLAHLANMADA YÜZDE YÜZ ARTIŞ

Jandarma Genel Komutanlığı’nın verilerine göre 2018-2021 yılları arasında silah bulundurma ruhsatı yüzde 100’ün üzerinde arttı. Jandarma Genel Komutanlığı’nın verilerine göre, 2018’de 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısı, 2021 yılında 16 bin 569 oldu. 2018’de 3 bin 41 kişi taşıma ruhsatı alırken bu sayı 2021’de 9 bin 870’e çıktı. Yivli ve yivsiz tüfek ruhsatlarında da ciddi oranda artış yaşandı.

DEHŞET ANLARI

Çekmeköy'de iki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgasında taraflar birbirlerinin araçlarına çarptı. Taraflardan biri tekel bayine girerken diğer sürücü de arkasından geldi. İş yeri sahibi sürücüleri dışarı çıkartırken, sürücülerden biri yakınlarıyla birlikte tekel bayine geri gelerek, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekibinin müdahalesine rağmen sürücü ve yakınları arbedeye neden oldu. Yaşanan kargaşa caddede de devam ederken, taraflar araçlarına bindiği sırada ise hızla ilerleyen bir kamyonet, panelvan minibüse çarptı.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Aybaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Çekmeköy'de yol verme kavgası! Kaçan vatandaşın tekel bayisine sığınması ve arkasından içeriye girenlerin pompalı tüfekle ortalığı dağıtması ülkenin çivisi çıktı. O tekel bayisi saat 22.00’den sonra 1 adet bira satsa 215 bin tl para cezası yiyiyor fakat vatandaş silahla geziyor.

Vatandaş ruhsatsız silahla serbestçe geziyor, tehlike saçıyor. Ruhsatsız silah taşımanın cezası ise adli para cezası 100 gün üzerinden 2 bin YL. Fakat ruhsatı olan vergisini peşin ödeyen üretimi yasal olan ürünü sayıyor. Tekel bayileri bu ülkede silahtan daha tehlikeli öyle mi?"