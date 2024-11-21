Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul’da deniz taştı!

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Avcılar’da deniz taştı, tekneler zarar gördü.

Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul’da deniz taştı!
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İHA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 09:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da lodos etkili oluyor.

Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar Ambarlı Sahili’nde dev dalgalar oluştu.

Dalgalar bazı teknelere zarar verirken deniz taştı.


Etiketler: #İstanbul #Lodos #deniz

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