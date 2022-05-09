Sıfır araçları taşıyan TIR devrildi

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:23

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (50) idaresindeki 34 GH 4597 plakalı TIR kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada, TIR ile taşınan büyük çoğunluğu hafif ticari olan 9 adet araç hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇLAR BAŞKA TIRA YÜKLENDİ

Sürücü itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sırasında hasar gören araçlar ise yoldan kaldırıldı. Araçlar nakledilmek üzere başka bir tıra yüklendi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.