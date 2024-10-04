Sıfır kilometre SUV araçları taşıyan TIR, önündeki TIR'a çarptı: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da sıfır kilometre SUV araçları taşıyan TIR'ın önünde seyreden bir başka TIR'a çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sıfır kilometre SUV araçları taşıyan TIR, önündeki TIR'a çarptı: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 11:04

Feci kaza, Bolvadin Belediye Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sıfır kilometre SUV araçları taşıyan M.D. idaresindeki 34 BD 7276 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen F.D. idaresindeki 42 RN 911 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılardan M.D., sıkıştığı TIR'ın kupasından itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada TIR'da yüklü SUV araçların bazılarında hasar meydana geldi.

Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.


Etiketler: #afyonkarahisar #araç

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