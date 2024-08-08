Sigara vermeyenlere kabusu yaşattı: 4 yaralı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sigara isteyen kişinin talebini geri çeviren şahıs, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken 3 kişiyi daha bıçakladı.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 20:01
Sigara vermeyenlere kabusu yaşattı: 4 yaralı!
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Olay, Ömerağa Mahallesi Pertev Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs yolda yürüyen bir kişiden sigara istedi. Kendisine sigara vermeyen kişiyi yanında bulunan bıçakla yaralan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. 

Kent meydanına doğru kaçan şahıs, önüne çıkan E.B., S.Y. ve ismi belirlenemeyen bir kişiyi daha bıçaklayarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı görenler, durumu Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


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