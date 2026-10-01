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Sigara yaktı, uyuyakaldı: Çıkan yangında hayatını kaybetti

Sigara yaktı, uyuyakaldı: Çıkan yangında hayatını kaybetti

1.10.2026 12:34:00
Güncellenme:
İHA
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Sigara yaktı, uyuyakaldı: Çıkan yangında hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir evde sigaradan çıktığı değerlendirilen yangında 57 yaşındaki Öner Oruç hayatını kaybetti. Yatağa bağımlı olarak yaşadığı belirtilen Oruç’un sigarasını yaktıktan sonra uyuyakaldığı öne sürüldü.
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Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yatağa bağımlı olarak yaşayan 57 yaşındaki Öner Oruç, sigarasını yaktıktan sonra uyuyakaldı.

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BAKICISI DUMANI FARK ETTİ

Sabah saatlerinde odadan yükselen dumanı fark eden Oruç’un bakıcısı, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Öner Oruç’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk değerlendirmede Oruç’un yangın sırasında oluşan dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

YANGININ SİGARADAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Yangının sigaradan çıktığı değerlendirilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Denizli #Yangın

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