Sigara yaktı, uyuyakaldı: Çıkan yangında hayatını kaybetti

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yatağa bağımlı olarak yaşayan 57 yaşındaki Öner Oruç, sigarasını yaktıktan sonra uyuyakaldı.
BAKICISI DUMANI FARK ETTİ
Sabah saatlerinde odadan yükselen dumanı fark eden Oruç’un bakıcısı, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Öner Oruç’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk değerlendirmede Oruç’un yangın sırasında oluşan dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
YANGININ SİGARADAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR
Yangının sigaradan çıktığı değerlendirilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.