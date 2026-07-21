Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu, ilk altı aylık verileri açıkladı: ‘Vurup kaçtı’ ilk sırada

Sigortalıların karıştıkları sahtecilik faaliyetlerinin, Ocak-Haziran 2026 döneminde 2025’in aynı dönemine kıyasla gerilediği ortaya çıktı.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesindeki Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu’nun (SİSEB) yayımladığı verilere göre yılın ilk altı ayında, 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 12.4 düşerek 2 bin 212 adet suiistimal bildirimi yapıldı. Bunların yüzde 15.7 düşüşle 1665’i sigorta şirketleri, yüzde 0.4 düşüşle 547’si diğer kaynaklar üzerinden SİSEB’e ulaştı.

Branş bazında bakıldığında ise SİSEB’e yapılan bildirimlerin ilk sırasında, bir kez daha oto sigortaları yer alıyor. 2 bin 47 bildirim sadece bu branş için yapıldı. Diğer öne çıkan sigorta alt branşları ise 63 dosya ile hayat, 30 dosya ile yangın ve 7 dosya ile sağlık oldu. Yine SİSEB’in verilerine göre sigorta şirketleri tarafından bildirime konu yapılan suiistimal yöntemlerinin ilk sırasında 28.4 payla “vurup kaçtı” beyanı bulunuyor. Bu oran 2025’in aynı döneminde yüzde 7.2 idi.

Yine ilk altı ayda; yüzde 14.6 payla “planlanmış/ organize hasar” ikinci, yüzde 13.2 payla “sürücü değişikliği/ firarı” üçüncü, yüzde ile 12.3 payla “hasar sonrası sigortalama” dördüncü, yüzde 8.9 payla “sahte kaza tespit tutanağı” beşinci oldu.

İZMİR’DE OPERASYON

SİSEB’in verileri sonuçları böyle ortaya koyarken bu tür eylemleri oganize işleyenlere yönelik operasyonlar da devam ediyor. DHA’daki habere göre geçen hafta İzmir merkezli 5 ilde, sigorta şirketlerinin “kurgu” trafik kazalarıyla yaklaşık 200 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi tutuklandı.

Tespitlere göre şüphelilerin kamera bulunmayan bölgeleri tercih ederek araçları kaza yapmış gibi konumlandırdıkları, fotoğraflarını çekerek kendi aralarında kaza tutanağı düzenledikleri, araçları tamirhanelere çektirip tamirat işlemlerini yaptırdıktan sonra hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerine başvurdukları belirlendi.