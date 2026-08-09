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Siirt'te iş cinayeti: Tamir ettiği iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Siirt'te iş cinayeti: Tamir ettiği iş makinesinin altında kalan işçi öldü

9.08.2026 12:34:00
Güncellenme:
DHA
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Siirt'te iş cinayeti: Tamir ettiği iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Siirt'in Şirvan ilçesinde maden işletmesinde arızalanan kepçeyi tamir eden Emin Kubay (28), iş makinesinin altında kaldı. Kubay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Şirvan ilçesi Maden köyünde faaliyet gösteren maden işletmesinde dün gece saatlerinde; işletmede tamirci olarak çalışan Emin Kubay, arızalanan kepçeyi tamir ederken iş makinesinin altında kaldı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kubay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kubay'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Pervari ilçesi Yeniaydın köyünde toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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