Siirt'te kız yurdunda korkutan yangın: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun 9. katındaki bir odadan dumanların yükseldiğini gören görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Alevlerin diğer bölümlere sıçramaması için gerekli çalışmalar yapılırken, yurtta kalan öğrencilerin güvenliği için tedbir alındı ve binadaki dumanın tahliyesi sağlandı.

YARALININ DURUMU İYİ

Yangın sırasında yaşanan panikte bir personelin dengesini kaybederek düştüğü ve yaralandığı öğrenildi. Yaralı personel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.