Siirt'te suda çocuk cesedi bulundu, kayıp babası aranıyor

Siirt'te Botan Köprüsü mevkisinde balık tutmaya giden bir ailenin suda hareketsiz halde bir çocuk görmesi üzerine başlatılan çalışmalarda, 12 yaşındaki Faruk Santur'un cansız bedenine ulaşıldı.
Olayın ardından kayıp olduğu belirlenen baba Ömer Santur'u bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı.
CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI
Olay, akşam saatlerinde Siirt-Eruh yolu üzerindeki Botan Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için bölgeye giden ailenin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, JASAT, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda sudaki çocuğun cansız bedeni çıkarıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 12 yaşındaki Faruk Santur olduğu belirlendi.
BABASI DA KAYIP
Olay yerindeki incelemelerde Faruk Santur'un babası Ömer Santur'un da kayıp olduğu tespit edildi.
Ekipler, kayıp babaya ulaşmak için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
Faruk Santur'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.