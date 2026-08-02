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Siirt'te suda çocuk cesedi bulundu, kayıp babası aranıyor

Siirt'te suda çocuk cesedi bulundu, kayıp babası aranıyor

2.08.2026 07:48:00
Güncellenme:
DHA
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Siirt'te suda çocuk cesedi bulundu, kayıp babası aranıyor

Siirt'te suda hareketsiz halde bulunan 12 yaşındaki Faruk Santur'un cansız bedeni ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemede çocuğun babası Ömer Santur'un da kayıp olduğu belirlenirken, arama çalışmaları sürüyor.
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Siirt'te Botan Köprüsü mevkisinde balık tutmaya giden bir ailenin suda hareketsiz halde bir çocuk görmesi üzerine başlatılan çalışmalarda, 12 yaşındaki Faruk Santur'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın ardından kayıp olduğu belirlenen baba Ömer Santur'u bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

Olay, akşam saatlerinde Siirt-Eruh yolu üzerindeki Botan Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için bölgeye giden ailenin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, JASAT, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda sudaki çocuğun cansız bedeni çıkarıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 12 yaşındaki Faruk Santur olduğu belirlendi.

BABASI DA KAYIP

Olay yerindeki incelemelerde Faruk Santur'un babası Ömer Santur'un da kayıp olduğu tespit edildi.

Ekipler, kayıp babaya ulaşmak için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Faruk Santur'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlgili Konular: #Siirt #çocuk ölümü

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