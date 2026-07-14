Siirt'te vahşet: Kavga ettiği kişiyi kürekle öldürdü

Şirvan ilçesi Nallıkaya köyünde dün akşam, Selim Buğutekin ile A.B. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Selim Buğutekin, başına aldığı kürek darbesiyle, A.B. de aldığı darbeler sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlıkçıların ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Selim Buğutekin, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Buğutekin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. A.B.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.