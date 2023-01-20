Siirt'te bıçaklı kavga: 1 ölü
Siirt'in Eruh ilçesinde iddiaya göre güvenlik korucuları arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Mehmet Yılmaz (25) hayatını kaybetti.
Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde gece yarısı; güvenlik korucuları oldukları belirtilen M.E.S. ile Mehmet Yılmaz arasında, henüz bilinmeyen nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
KURTARILAMADI
M.E.S., cebinden çıkardığı bıçakla Mehmet Yılmaz'ı yaraladı. Ağır yaralanan Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, M.E.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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