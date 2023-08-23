Siirt'te erkek vahşeti: Boşanma aşamasındaki eşinin evini basıp ateşe verdi, ardından intihar etti!

Yayınlanma: 23.08.2023 - 08:15

Güncelleme: 23.08.2023 - 08:16

Kooperatif Mahallesi 1712’nci sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 5’inci katındaki dairede akşam saatlerinde; iddiaya göre Lokman Karataş, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu eşiyle görüşmek için evine gitti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI...

Hakkında uzaklaştırma kararı da aldıran eşi, Karataş’ın talebini reddetti. Karataş, eve girmek için apartmanın damında giriş aradı. Bu sırada evden 2 çocuğuyla beraber kaçan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Eve damdaki kapıdan giren Karataş, evde eşi ve çocuklarını bulamadı. İhbarla gelen polis ekiplerini kapıda gören Karataş, kendini eve kilitledi. Polisin uyarılarına rağmen evden çıkmayı reddeden Karataş, evi ateşe verdi. Evden duman yükseldiği sırada 1 el de silah sesi duyuldu.

İNTİHAR ETTİ

Kapıyı kıran ekipler, Karataş’ı kanlar içerisinde buldu. Karataş’ın, başına tabancayla ateş ederek yaşamına son verdiği belirlenirken, evin küçük bir bölümünde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karataş’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.