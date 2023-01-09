Siirt'te korkunç kaza: 6'sı ağır 12 yaralı var!
Siirt-Bitlis Karayolu'nda ilerleyen minibüs sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen trafik kazasında 6'sı ağır çok sayıda kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt’in Pervari ilçesi Beğendik beldesi ile Bitlis'in Hizan ilçe sınırları arasındaki kara yolunda 01 AHZ 670 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
6'SI AĞIR 12 YARALI
Kaza sonucu 6'sı ağır 12 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Hizan, Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere sevk edildi.
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